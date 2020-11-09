'Sarı altın' cennet hurmasının kilosu dalında 3 lira
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'Sarı altın' cennet hurmasının kilosu dalında 3 lira

09.11.2020 14:13 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:49

- 'Sarı altın' cennet hurmasının kilosu dalında 3 lira Sadece 3 tanesi 1 kilo geliyor Amasya'da yetiştirilen cennet hurması bu yıl fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü.

- 'Sarı altın' cennet hurmasının kilosu dalında 3 lira

Sadece 3 tanesi 1 kilo geliyor

AMASYA - Amasya'da yetiştirilen cennet hurması bu yıl fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü.

Sağlık açısından pek çok faydası olduğu bilinen ve rengi dolayısıyla 'sarı altın' adıyla da anılan ürünün kilosu 3 liraya alıcı buluyor. Meyvenin sadece 3 tanesinin ağırlığı 1 kilo geliyor. Bu yıl dalında kalitesine göre kilosu 2 ile 3 liradan alıcı bulan ürünün kurusunun kilosu ise 50 liraya varan fiyatlarda satılıyor.

İl merkezine bağlı Ziyaret beldesinde uzun süredir bu ürünün yetiştiriciliğini ve ticaretini yapan Yılmaz Cengiz, bu yıl düşük rekolte nedeniyle hasat edilirken geçe yıla göre fiyatı 2 kat artan ürünün yaşı ile kurusunun satışının yurdun dört bir yanına gerçekleştirdiğini belirtti.

Beldede faaliyet gösteren bir işletmenin sahibi olan Süleyman Kayalar da tezgahlarda iplere ya da filelere dizilerek kurutulan ürünün satış değeriyle süresinin artırılması için girişimlerde bulunduklarını, ayrıca yurt dışına pazarlanmasını planladıklarını söyledi.

Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl kent genelinde 51 bin 300 ton hasadı gerçekleştirilen bu meyve üretiminin artırılması için Amasya Valiliği'nin özel çalışmalar yaptığı ürünler arasında yer alıyor.

'Sarı altın' cennet hurmasının kilosu dalında 3 lira
'Sarı altın' cennet hurmasının kilosu dalında 3 lira
'Sarı altın' cennet hurmasının kilosu dalında 3 lira
'Sarı altın' cennet hurmasının kilosu dalında 3 lira
'Sarı altın' cennet hurmasının kilosu dalında 3 lira
'Sarı altın' cennet hurmasının kilosu dalında 3 lira
'Sarı altın' cennet hurmasının kilosu dalında 3 lira

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK

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