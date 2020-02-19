Sarhoş vatandaşı darbeden bekçilerin görüntüsü tepki çekti
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Sarhoş vatandaşı darbeden bekçilerin görüntüsü tepki çekti

Ankara'da sarhoş olduğu öne sürülen bir kişiyi yerlerde sürükleyip darbeden bekçilerin görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti.

19.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:19
Sarhoş vatandaşı darbeden bekçilerin görüntüsü tepki çekti

Maaş ve kimlik sorma gibi konularla gündemden düşmeyen bekçilerle ilgili Başkent 'da kaydedilen bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Son dönemlerde farklı konular ile gündemden düşmeyen bekçilerle ilgili kaydedilen bir görüntü, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Sarhoş olduğu öne sürülen bir kişiyi darbeden bekçiler, bununla da yetinmeyip bahsi geçen kişiyi yerde sürükleyerek götürdüler.


Haber Videosu

: Sarhoş vatandaşı darbeden bekçilerin görüntüsü tepki çekti
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