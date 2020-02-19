: Sarhoş vatandaşı darbeden bekçilerin görüntüsü tepki çekti

19.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:19

Maaş ve kimlik sorma gibi konularla gündemden düşmeyen bekçilerle ilgili Başkent Ankara'da kaydedilen bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Son dönemlerde farklı konular ile gündemden düşmeyen bekçilerle ilgili kaydedilen bir görüntü, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Sarhoş olduğu öne sürülen bir kişiyi darbeden bekçiler, bununla da yetinmeyip bahsi geçen kişiyi yerde sürükleyerek götürdüler.

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