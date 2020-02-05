Sarhoş sürücü polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

05.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:47

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sarhoş sürücü emniyet ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.



Dün gece 01.00 sularında yüksek sesle müzik dinleyerek sokaklarda dolaştığı ve pek çok sürücüye de kaza tehlikesi yaşattığı ihbarı alınan M.T. için emniyet ekipleri harekete geçti. Ekiplerin müdahalesine kadar Sadettin Sarcan Caddesi'nin ortasında aracını durdurarak kalan sarhoş sürücü zor anlar yaşattı. Sarhoş sürücü direksiyon başında içmeye devam ederken, polisleri fark ettikten sonra yan koltuğa geçerek kendisinin sürücü olmadığını ve arkadaşlarının onu almaya geleceğini iddia etti. Ancak bunları söylerken bir yandan da elindeki içkiyi içmeye devam etti. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye götürülmek istenen M.T. hem polis memurlarına, hem de sağlık personeline hakaretler savurdu. M.T. uzun süren çabalar sonucunda kelepçelenerek hastaneye götürüldü. Sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, olayla alakalı tahkikatın sürdüğü bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA