Sarhoş sürücü bisikletli grubun arasına daldı: 12 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarhoş sürücü bisikletli grubun arasına daldı: 12 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meksika'da sarhoş sürücünün yol kenarında ilerleyen bisikletli gruba aracıyla çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

Meksika'da sarhoş sürücünün yol kenarında ilerleyen bisikletli gruba aracıyla çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de sarhoş bir sürücü, Guadalupe Bazilikasını ziyaret etmek amacıyla yola çıkan bisikletli ve yayalardan oluşan bir gruba aracıyla çarptı. Kaza sonucu, 12 kişinin yaralandığı aktarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, 4 yaralıda kafa travması, 5'inde ise vücudunda da kırıklar tespit edildi.

Kazanın ardından vatandaşlar tarafından kaçmasına engel olunan sürücü, yanındaki kişi ile birlikte güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Mexico City Valisi Claudia Sheinbaum yaptığı açıklamada, olayın sorumlularına en üst düzeyde ceza verilmesi için gerekenin yapılacağını belirtti.

(Saim Sevinç/İHA)

Sarhoş sürücü bisikletli grubun arasına daldı: 12 yaralı

Sarhoş sürücü bisikletli grubun arasına daldı: 12 yaralı

Sarhoş sürücü bisikletli grubun arasına daldı: 12 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title