Sarhoş Olup Fenalaşan Çinli Hastaneye Kaldırıldı, İçinden 2 Tane Kedi Balığı Çıktı

Çin'in güneyinde sarhoş bir adam anüsüne iki canlı balık koyduktan sonra hastaneye kaldırıldı. İki adet kedi balığından biri bağırsak duvarını aşarak adamın karnına doğru yüzünce ameliyatlık olan adam, doktorların müdahalesi ile balıklardan başarılı bir şekilde kurtarılarak yoğun bakıma alındı.

KENDİ KENDİNE GİRDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Guangzhou şehrinde yaşayan 45 yaşındaki adam, olay günü çok fazla içki içip sarhoş olduğunu ve balıkların vücuduna kendi başına girdiğini iddia etti.

BİRİ 6 DİĞERİ 4 SANTİMETRE

Yüksek ateş, düşük tansiyon ve şiddetli mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran adamın hayati tehlikesi olduğuna karar verilince ameliyat kaçınılmaz oldu. 6 ve 4 santimetre uzunluğundaki balıkların çıkarılması sonrası doktorlar, "Eğer yukarıdaki organlara ulaşsalardı hasta hayatını kaybederdi" açıklaması yaptı.

Doktorlar, balıkların hastanın karın bölgesinde ciddi enfeksiyonlara neden olduğunu ve adamın daha ileri tedavi için yoğun bakıma aktarıldığını anlattı.