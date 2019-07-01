Sarhoş müşteriler Türk işletmeciyi bıçakladı

VALENCE Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan açıklamaya göre olay, Valence'in Romans caddesinde bulunan Kebab House restoranında meydana geldi. Yerel saat ile 21.30 sıralarında restorana gelen ve aşırı alkol aldıkları belirtilen 3 şahıs, sipariş ettikleri yemeklerin çabuk gelmediği gerekçesiyle restorandaki garson kadına hakaret etmeye başladı. Olayın daha fazla büyümemesi ve ortalığı sakinleştirmek için bir müddet sonra restoranın yöneticisi Mustafa Aslan devreye girdi.

Mustafa Aslan'ın tüm çabalarına rağmen sakinleşmeyen müşteriler sonunda işi kavgaya döktüler ve içlerinden biri elindeki bıçakla Mustafa Aslan'a saldırdı. Olay sırasında karnından bıçak darbesi alan Aslan olduğu yere yığılırken, saldırgan müşteriler olay yerinden kaçtı. Mustafa Aslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olay üzerine harekete geçen polis, sabaha karşı saldırganlardan birini yakalayarak gözaltına aldı. Diğer iki saldırgan ise aranıyor.