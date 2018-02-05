Sarhoş İşçi Önce Patronunu Sonra Kendini Vurdu

Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir işçi, tartıştığı patronunu tüfekle vurarak öldürdü. Daha sonra tüfeği kendine doğrultan Cesar Reinoso isimli adam, kendini göğsünden vurarak intihar etti. Silahı ateşleyen işçi bir kaç adım attıktan sonra yere yığıldı.

İŞÇİ SARHOŞTU

Kavganın çıkış sebebi öğrenilemezken tartışma esnasında işçinin sarhoş olduğu açıklandı. San Vicente de Paul Hastanesine kaldırılan iki kişinin de olay yerinde can verdiği anlaşıldı. Olay şirketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.