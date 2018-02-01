Sarhoş Baba Ağlayan Bebeğini Merdivenden Aşağı Fırlattı

Rusya'da sarhoş baba, ağladığı gerekçesiyle 10 aylık oğlunu merdivenlerden aşağı fırlattı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren çocuğun beyin sarsıntısı geçirdiği ve vücudunda kırıklar olduğu açıklandı.

EVE DÖNEN ANNE ŞOK GEÇİRDİ

Rusya'nın Suntar köyünde yaşayan 23 yaşındaki Yulian Atomanov, çocuğun çığlıkları üzerine yerinden kalktı ve talihsiz bebeği iki katlı merdivenden aşağı attı. Atomanov'un karısı 22 yaşındaki Vilena yakacak odun toplamak için dışarı çıkmıştı. Eve döndüğünde merdiven boşluğunda kanlar içinde yatan çocuğunu gören kadın şoke oldu.

CİNAYETE TEŞEBBÜS İLE YARGILANACAK

Cani babanın daha önce de ölüm tehtidi sebebiyle sabıka kaydı olduğu ayrıca eşine de şiddet uyguladığı öğrenildi. Bebeğin durumu ciddiyetini korurken babanın cinayete teşebbüs ile suçlandığı ve hakkında 15 yıl hapis cezası istendiği belirtildi. Genç adam polisler eşliğinden eve getirilerek olayı detaylı şekilde anlattı.