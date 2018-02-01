Sarhoş Baba Ağlayan Bebeğini Merdivenden Aşağı Fırlattı
Rusya'da yaşayan 23 yaşındaki adam, çok ağladığı gerekçesiyle 10 aylık bebeğini merdivenlerde aşağı fırlattı. Bebek yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken cani baba tutuklandı.
Rusya'da sarhoş baba, ağladığı gerekçesiyle 10 aylık oğlunu merdivenlerden aşağı fırlattı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren çocuğun beyin sarsıntısı geçirdiği ve vücudunda kırıklar olduğu açıklandı.
EVE DÖNEN ANNE ŞOK GEÇİRDİ
Rusya'nın Suntar köyünde yaşayan 23 yaşındaki Yulian Atomanov, çocuğun çığlıkları üzerine yerinden kalktı ve talihsiz bebeği iki katlı merdivenden aşağı attı. Atomanov'un karısı 22 yaşındaki Vilena yakacak odun toplamak için dışarı çıkmıştı. Eve döndüğünde merdiven boşluğunda kanlar içinde yatan çocuğunu gören kadın şoke oldu.
CİNAYETE TEŞEBBÜS İLE YARGILANACAK
Cani babanın daha önce de ölüm tehtidi sebebiyle sabıka kaydı olduğu ayrıca eşine de şiddet uyguladığı öğrenildi. Bebeğin durumu ciddiyetini korurken babanın cinayete teşebbüs ile suçlandığı ve hakkında 15 yıl hapis cezası istendiği belirtildi. Genç adam polisler eşliğinden eve getirilerek olayı detaylı şekilde anlattı.
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resmi kurum çalışıyorum fakat şöle sorum var burdaki ortamı sevdim benim olduğum şubeye başka birisi atandı burdanda ayrılmak istemiyorum acaba ne yapmam lazım illa ki başka şubeye gitcem yeni geldim yer belli değil?en önemli olan burdan ayrılmak beni üzcekCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Geber emi pis sarhoş birde detaylarıyla anlatıyor bir gün sende o sarhoş halinle o merdivenlerden yuvarlanıp geberirsin İnşallahCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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resmi kuruma atandım şehit yakını olarak önceden başka şubede idim sonra bölge aldılar buranın ortamı çok iyi şunu itiraf etmeliyim ki burda babası ölmüş bir arkadaşım var onunla dertleşmek anmak hoşuma gidiyor hem üzüntü hem kaderde ölüm var yani kimi zaman ağladık tüylerim diken diken oldu inş. hep burda kalırım böle kaderimiz aynı olan babası olmayan dertleşcek insanlar lazım halimizi anlayan her gün yad ediyoruz içim çok değişik oluyor…Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır????: iyide bunu daha kaç kere yazacaksın bizene otur dertleş1 1 Yayından Kaldır
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DSİ atandım şehit yakını olarak önceden çayırhisarda idim sonra bölge aldılar buranın ortamı çok iyi şunu itiraf etmeliyim ki burda babası ölmüş bir arkadaşım var onunla dertleşmek anmak hoşuma gidiyor hem üzüntü hem kaderde ölüm var yani kimi zaman ağladık tüylerim diken diken oldu inş. hep burda kalırım böle kaderimiz aynı olan babası olmayan dertleşcek insanlar lazım halimizi anlayan her gün yad ediyoruz içim çok değişik oluyor…Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır