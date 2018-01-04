Sarhoş Adam Hayvanat Bahçesinde Panterin Kafesine Girdi, Feci Şekilde Can Verdi

Ukraynalı bir adam, Rusya'daki hayvanat bahçesindeki siyah panterin kafesine girince, boynundan ısırılarak can verdi. Sarhoş olduğu öğrenilen adam, hayvanı beslemek için kafesin kapısını açıp içeriye adım atar atmaz panterin saldırısına uğradı.

PANTER KAÇTI

Ukraynalı adam kafesin içinde kanlar içinde bulundu. Panterin adamı ısırıp öldürdükten sonra bıraktı ve açık kapıdan kaçtı. 25-30 yaşları arasında olduğu tahmin edilen adamın üzerinde kaleci üniforması olduğu açıklandı.

HAYVANAT BAHÇESİ SAHİBİ "HAYVANIN SUÇU YOK" DEDİ

Kafesinden kaçan panter bir kaç saatlik aramanın sonunda hayvanat bahçesi içinde yakalandı. Hayvanat bahçesinin sahibi ise olaydan adamı sorumlu tutarak panterin bir suçu olmadığını söyledi.

Moskova'da bulunan, aslan, kaplan gibi diğer büyük kedilere ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinin 10 yıldır açık olduğu ve daha önce herhangi bir olay yaşanmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



