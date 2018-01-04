Sarhoş Adam Hayvanat Bahçesinde Panterin Kafesine Girdi, Feci Şekilde Can Verdi

Sarhoş Adam Hayvanat Bahçesinde Panterin Kafesine Girdi, Feci Şekilde Can Verdi

Rusyan'nın başkenti Moskova'da bulunan hayvanat bahçesinde panterin kafesine giren Ukraynalı adam, hayvan tarafından boğazından ısırılarak öldürüldü.

Ukraynalı bir adam, Rusya'daki hayvanat bahçesindeki siyah panterin kafesine girince, boynundan ısırılarak can verdi. Sarhoş olduğu öğrenilen adam, hayvanı beslemek için kafesin kapısını açıp içeriye adım atar atmaz panterin saldırısına uğradı.

PANTER KAÇTI

Ukraynalı adam kafesin içinde kanlar içinde bulundu. Panterin adamı ısırıp öldürdükten sonra bıraktı ve açık kapıdan kaçtı. 25-30 yaşları arasında olduğu tahmin edilen adamın üzerinde kaleci üniforması olduğu açıklandı.

HAYVANAT BAHÇESİ SAHİBİ "HAYVANIN SUÇU YOK" DEDİ

Kafesinden kaçan panter bir kaç saatlik aramanın sonunda hayvanat bahçesi içinde yakalandı. Hayvanat bahçesinin sahibi ise olaydan adamı sorumlu tutarak panterin bir suçu olmadığını söyledi.

Moskova'da bulunan, aslan, kaplan gibi diğer büyük kedilere ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinin 10 yıldır açık olduğu ve daha önce herhangi bir olay yaşanmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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YORUMLAR (44)

  • HALO:
    Bir insan can vermiş. Yok akp yüzündenmiş bilmem ne. Akp kadar taş düşsün başınıza. Bu tip insanlarla neyin müzakeresi yapılabilir ki....
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  • BABA ERENLER:
    birde şu sarhoş olmadan küçük cocuklara tecavüz eden , dindar olduğunu iddia eden guruhu islah etse allah , sonuçta adam kendine zarar vermiş başkasına değil , zaten içki içen adamdan kimseye zarar gelmez tabii ağzıyla içene . . . . . . zaten hassas olduğu için kimseye zarar vermediği için içiiyordur .
    Cevap Yaz 7 11 Yayından Kaldır
    ERMEYEN: Sarhoşluk veren herşey haramdır lami cimi işine geldiği gibi hafifletmek yok alkolüde iyi bişeymiş gibi lanse etmeyin çok iyiyse otur çocuklarına içir
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  • TADINDA BIRAKIN:
    yorum yazan abilerimizin bazıları olayı siyasi latife olarak Ak. parti''ye ince, den inceden bel altı vurmak istese, de gönderme yapsalar''da aslında kendi dilleri ile 1 gerçeği itiraf ediyorlar oda şudur chp''nin SARHOOŞŞ olduğunu
    Cevap Yaz 13 5 Yayından Kaldır
    PABUCUN TEKİ: Ne diyordu zat- muhteremin biri ; Sprun cahil olman değil, kendini alim sanman. . . Bir chp li değilim ama sana beynini biraz da olsa kullanmanı tavsiye ediyorum.
    4 6 Yayından Kaldır
  • LAZ:
    akp yüzünden panterlerin terbiyesi bozuldu
    Cevap Yaz 13 14 Yayından Kaldır
    NANO NÜKLEER: şunu mu demek istiyorsunuz siyah PANTER Ak. parti ve her zaman, ki gibi SARHOOŞ olan adam chp mi demek istiyorsunuz zaten terbiyesi bozulan tek grup var onlarda chp hdp sp kötü parti gibiler
    11 7 Yayından Kaldır
    MUHALİF: Ulan akp yine yaptin yapacagini. Mee
    5 6 Yayından Kaldır
    MURAT S.: akp ye saldıranların sonu böyle olur.
    12 9 Yayından Kaldır
    ÇETİN İHSAN: nerde bişey olursu suçu akpye ation demi
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  • REALİST:
    Yüce Allah içkiyi haram kıldıysa bir bildiği varmış demek ki değil mi, bir kez daha görmüş olduk.
    Cevap Yaz 18 5 Yayından Kaldır
  • ??????:
    Keşke beni de ısırsaydı gebereydim. İşsiz güçsüz neye yaşıyorum. Ülkeyi yönetenler utansın.
    Cevap Yaz 21 18 Yayından Kaldır
    HAZIR BEKLEYENLER UTANSIN: tabii tabii cebinde 3 bin tl cep telefonu ile dolaş işsizim de artık kesin belli olan durum ülkemizde işsizlik sorunu yok iş beğenmeme sorunu vardır Dünya''nın hiç bir yerinde öyle oturduğum yerden para kazanayım sabah on akşam 4 gibi işten çıkayım eee beni evden alın eve bırakın ikramiye kar payımı başka ha birde cep telefonumun paket olsun başka hafta sonları gelmem eee pazartesi günleri uyuz olurum olmaz cuma mübarek gün hiç işe gelemem kapalı havalar, da işe gidemem ama ayda beş bin tL isteri
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    FDSFSDFSDFSDF: internnette dolaşıp laf yapmakla ülkeyi yönetenleri kınıyorsan sen zeki olmalısın
    13 11 Yayından Kaldır
    UMUT: Çalışana ekmek var Ama ekmek değil gösteriş rahat yorulmadan para kazanma isteği olanlara göre iş yok Onlar sadece zenginlere isyan edip boş boş konuşup dururlar
    15 10 Yayından Kaldır
    MUHSİN SAFRAN-KASTAMONU: Bİ BALTAYA SAP OLAMADINSA ÜLKEYİ YÖNETENLERİN NE SUÇU VAR
    15 15 Yayından Kaldır
    EĞRİYE EĞRİ...: Gebermen hakketten ülke için büyük kazanç olur sözlerinden bı halta yaramadığını anlaşılıyor
    10 14 Yayından Kaldır
    KADER: Türkiyede artik güzek hayvanad bahceler var, Ülkeyi yönetenler yapti. Git sap bakalim eger cesaretin varsa....
    3 4 Yayından Kaldır
    İSMAİL : Seni tebrik ederim bu haberi iktidara yansıttın ya helal olsun
    14 8 Yayından Kaldır
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