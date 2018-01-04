Sarhoş Adam Hayvanat Bahçesinde Panterin Kafesine Girdi, Feci Şekilde Can Verdi
Rusyan'nın başkenti Moskova'da bulunan hayvanat bahçesinde panterin kafesine giren Ukraynalı adam, hayvan tarafından boğazından ısırılarak öldürüldü.
Ukraynalı bir adam, Rusya'daki hayvanat bahçesindeki siyah panterin kafesine girince, boynundan ısırılarak can verdi. Sarhoş olduğu öğrenilen adam, hayvanı beslemek için kafesin kapısını açıp içeriye adım atar atmaz panterin saldırısına uğradı.
PANTER KAÇTI
Ukraynalı adam kafesin içinde kanlar içinde bulundu. Panterin adamı ısırıp öldürdükten sonra bıraktı ve açık kapıdan kaçtı. 25-30 yaşları arasında olduğu tahmin edilen adamın üzerinde kaleci üniforması olduğu açıklandı.
HAYVANAT BAHÇESİ SAHİBİ "HAYVANIN SUÇU YOK" DEDİ
Kafesinden kaçan panter bir kaç saatlik aramanın sonunda hayvanat bahçesi içinde yakalandı. Hayvanat bahçesinin sahibi ise olaydan adamı sorumlu tutarak panterin bir suçu olmadığını söyledi.
Moskova'da bulunan, aslan, kaplan gibi diğer büyük kedilere ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinin 10 yıldır açık olduğu ve daha önce herhangi bir olay yaşanmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Bir insan can vermiş. Yok akp yüzündenmiş bilmem ne. Akp kadar taş düşsün başınıza. Bu tip insanlarla neyin müzakeresi yapılabilir ki....Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Korkunç ?? ne dii o kadar içtin de hayvanat bahçesine girdin Gide evinde uyuyaydın yaCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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birde şu sarhoş olmadan küçük cocuklara tecavüz eden , dindar olduğunu iddia eden guruhu islah etse allah , sonuçta adam kendine zarar vermiş başkasına değil , zaten içki içen adamdan kimseye zarar gelmez tabii ağzıyla içene . . . . . . zaten hassas olduğu için kimseye zarar vermediği için içiiyordur .Cevap Yaz 7 11 Yayından KaldırERMEYEN: Sarhoşluk veren herşey haramdır lami cimi işine geldiği gibi hafifletmek yok alkolüde iyi bişeymiş gibi lanse etmeyin çok iyiyse otur çocuklarına içir5 1 Yayından Kaldır
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panter kafe mi acmısCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Benim partilerle işim olmaz.ama ne alakaysa AKP ile bu olayCevap Yaz 4 8 Yayından KaldırİLBER: Cok cahilsin3 1 Yayından Kaldır
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bu gablan fedöcüdürCevap Yaz 6 6 Yayından KaldırYALLAH İSRAİLE: senin sülalen fetöcüdür5 5 Yayından Kaldır
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yorum yazan abilerimizin bazıları olayı siyasi latife olarak Ak. parti''ye ince, den inceden bel altı vurmak istese, de gönderme yapsalar''da aslında kendi dilleri ile 1 gerçeği itiraf ediyorlar oda şudur chp''nin SARHOOŞŞ olduğunuCevap Yaz 13 5 Yayından KaldırPABUCUN TEKİ: Ne diyordu zat- muhteremin biri ; Sprun cahil olman değil, kendini alim sanman. . . Bir chp li değilim ama sana beynini biraz da olsa kullanmanı tavsiye ediyorum.4 6 Yayından Kaldır
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darısı kemalin başınaCevap Yaz 5 6 Yayından KaldırKARA KUTU: kemali bende sevmem ama darisi padisahin basina.11 5 Yayından KaldırUGUR: Kemali sevmem ama sen nasil bir mahluksunki musluman gibi gorunup baskasinin felaketi icin dua ediyorsun9 2 Yayından Kaldır
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Adam mı ndar gitti öbür tarafaCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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akp yüzünden panterlerin terbiyesi bozulduCevap Yaz 13 14 Yayından KaldırNANO NÜKLEER: şunu mu demek istiyorsunuz siyah PANTER Ak. parti ve her zaman, ki gibi SARHOOŞ olan adam chp mi demek istiyorsunuz zaten terbiyesi bozulan tek grup var onlarda chp hdp sp kötü parti gibiler11 7 Yayından KaldırMUHALİF: Ulan akp yine yaptin yapacagini. Mee5 6 Yayından KaldırMURAT S.: akp ye saldıranların sonu böyle olur.12 9 Yayından KaldırÇETİN İHSAN: nerde bişey olursu suçu akpye ation demi9 7 Yayından Kaldır
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işin gücün yok madem benim nicki mi neden çalıyorsun 3 fazla soru işaretiyle kendine daha farklı bişey bulsaydın ya :(Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır????: bilmiyordummm1 4 Yayından Kaldır
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bazıları sonunu kendi hazırlarCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Eceli gelen sarhoş panter kafesine girermiş.Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Yüce Allah içkiyi haram kıldıysa bir bildiği varmış demek ki değil mi, bir kez daha görmüş olduk.Cevap Yaz 18 5 Yayından Kaldır
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Kafese bir çocukta girebilirdi. Kafesin kilitli olmaması büyük suç.Cevap Yaz 8 1 Yayından KaldırİBO: sonuçta bir insan öldü zaten neyin hesabındasınYayından Kaldır
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akpnin sucuCevap Yaz 5 9 Yayından Kaldır
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kafes demek tehlike demek zaten resmen ölümünü imzalamış..Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ataizler bunada cevap verin!Cevap Yaz 3 4 Yayından KaldırMUHALİF: Cevabim, cevap yok :(Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin yapacak birşey yokCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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Keşke beni de ısırsaydı gebereydim. İşsiz güçsüz neye yaşıyorum. Ülkeyi yönetenler utansın.Cevap Yaz 21 18 Yayından KaldırHAZIR BEKLEYENLER UTANSIN: tabii tabii cebinde 3 bin tl cep telefonu ile dolaş işsizim de artık kesin belli olan durum ülkemizde işsizlik sorunu yok iş beğenmeme sorunu vardır Dünya''nın hiç bir yerinde öyle oturduğum yerden para kazanayım sabah on akşam 4 gibi işten çıkayım eee beni evden alın eve bırakın ikramiye kar payımı başka ha birde cep telefonumun paket olsun başka hafta sonları gelmem eee pazartesi günleri uyuz olurum olmaz cuma mübarek gün hiç işe gelemem kapalı havalar, da işe gidemem ama ayda beş bin tL isteriYayından KaldırFDSFSDFSDFSDF: internnette dolaşıp laf yapmakla ülkeyi yönetenleri kınıyorsan sen zeki olmalısın13 11 Yayından KaldırUMUT: Çalışana ekmek var Ama ekmek değil gösteriş rahat yorulmadan para kazanma isteği olanlara göre iş yok Onlar sadece zenginlere isyan edip boş boş konuşup dururlar15 10 Yayından KaldırMUHSİN SAFRAN-KASTAMONU: Bİ BALTAYA SAP OLAMADINSA ÜLKEYİ YÖNETENLERİN NE SUÇU VAR15 15 Yayından KaldırEĞRİYE EĞRİ...: Gebermen hakketten ülke için büyük kazanç olur sözlerinden bı halta yaramadığını anlaşılıyor10 14 Yayından KaldırKADER: Türkiyede artik güzek hayvanad bahceler var, Ülkeyi yönetenler yapti. Git sap bakalim eger cesaretin varsa....3 4 Yayından KaldırİSMAİL : Seni tebrik ederim bu haberi iktidara yansıttın ya helal olsun14 8 Yayından Kaldır