Sare Koleji'nin Kupa Sevinci

Öğrenciler arasındaki dayanışma, kaynaşmayı, kardeşlik duygusunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen Kayseri Liseler Arası Kız Futbol ve Basketbol Turnuvaları'nda Sare Koleji öğrencileri kupa ve madalyaları müzesine götürdü.

Takımların kıyasıya mücadele ettiği turnuvalarda Sare Koleji Kız Futbol Takımı Kayseri 3.'sü,Kız Basketbol Takımı Kayseri 4.'sü oldu. Öğrenciler kupa ve madalyalarını büyük bir sevinç ve coşkuyla aldı. Sare Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Furkan Kızılkaya, Sare Eğitim Kurumu olarak sporun çatısı altında öğrencilerin birlik ve beraberlik hislerini kuvvetlendirmek, öğrencileri sosyal,kültürel,sportif etkinliklerle desteklemek amacıyla yola çıktıklarını, öğrencileriyle gurur duyduklarını belirtti. - KAYSERİ