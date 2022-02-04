Sare isminin anlamı nedir? Sare ne demek, hangi dilde? Sare ismi Kuran'da geçiyor mu? TDK'ya göre Sare anlamı ne?

Sare ismi Hz. İbrahim (Aleyhisselam)'ın eşinin ismidir. Bundan dolayı kız çocuklarına sıklıkla takılmaktadır. Sare isminin anlamı nedir, ne manaya geliyor merak ediliyor. Sare ismi Anne-Baba tarafından çocuklarına verilmek istenen bir isimdir. Kız çocuklarına Sare ismini vermek isteyenler Sare'nin anlamını merak ediyor. Sare ismi nedir? Sare ismi ne demektir? Sare ne anlama geliyor? Sare ismi Kur'an'da geçiyor mu? Kaçıncı surede geçiyor? Sare ismi ile ilgili tüm bilgiler yazımızda...

SARE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Sâre kelimesinin aslı İbrânîce Sârâh'tır. Sare ismi kız çocuklarına takılan en popüler isimlerden birisidir. Sare, Hz. İbrahim (Aleyhisselam)'ın eşinin ismidir. Bundan dolayı günümüzde birçok kız çocuğuna Sare ismi takılabilmektedir. Sare ismi İbranice kökenli bir isimdir ve Arapça'da da kullanılıyor. Sare ismi, temiz, saf anlamlarına gelmektedir. Bu arada Sâre isminin 2. harfi şapkalı â harfidir. Bazı yerlerde 'Sare' bu şekilde geçse de gerçeği 'Sâre' şeklindedir.

Sare isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır. İbranice kökenli olan Sare isminin diğer anlamları şu şekilde:

- Temiz

- Saf

- İhtiyaç duyulan

- Hayırlı evlat

- Sabırlı

Sare ismi kız çocuklarına verilebilen bir isimdir.

Sare isminin özellikleri:

- Saflığı ve temizliği temsil eder.

- Sare ismi saf ve duru güzelliği temsil etmektedir.

- Ailelerine bağlıdır.

- Anne ve babaya çok düşkündür, hayırlı bir evlattır.

- Oldukça sabırlıdır.

SARE İSMİ TOPLAM KAÇ KİŞİDE VAR?

Son yapılan araştırmaya göre ülkemizde Sare ismi yaklaşık 18 bin kişide bulunmaktadır.

SARE KIZ İSMİ Mİ ERKEK İSMİ Mİ?

Sare kız çocuklarına takılan bir isimdir.

SARE İSMİNİN KÖKENİ NEDİR? SARE HANGİ DİLDE, NEYCE?

Sare ismi köken olarak İbranice kökenli bir isimdir. Fakat Arapça'da da kullanılmaktadır.

SARE İSMİ KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU? HANGİ SUREDE?

Sare, Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Fakat Sare ismi Hz. İbrahim (a.s.) 'ın eşinin ismi olduğundan dolayı günümüzde kız çocuklarına sıklıkla takılmaktadır. Bu arada Sare ismi Kur'anda tam olarak, kelime olarak geçmese de tefsirlerde Hz. İbrahim (a.s.) 'ın eşi olarak ismi geçmektedir. Yani Kur'an'ı Kerim'de tam ismi yazmıyor. Fakat tefsirlerde Sare ismi yer almaktadır.

SARE TDK'YA GÖRE NE DEMEK, ANLAMI VAR MI?

Sare ismi TDK'da geçmemektedir.

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