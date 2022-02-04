Sare isminin anlamı nedir? Sare ne demek, hangi dilde? Sare ismi Kuran'da geçiyor mu? TDK'ya göre Sare anlamı ne?
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Bazen kendi ismimiz ve başkasının isminin anlamını merak edebiliyoruz. İsmi Sare olanlar ise Sare isminin anlamı nedir? Sare ne demek? Sare ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Sare anlamı ne? araştırması yapıyor. Peki, Sare ismi manası nedir? Sare ne anlama geliyor? Sare ne demektir? Sare ismi Kur'an-ı Kerim'de ve Hadisi Şeriflerde geçiyor mu? Çocuğumuza Sare ismi takabilir miyiz? Sare ismi anlamı olumlu mudur? İşte bilgiler...
Sare ismi Hz. İbrahim (Aleyhisselam)'ın eşinin ismidir. Bundan dolayı kız çocuklarına sıklıkla takılmaktadır. Sare isminin anlamı nedir, ne manaya geliyor merak ediliyor. Sare ismi Anne-Baba tarafından çocuklarına verilmek istenen bir isimdir. Kız çocuklarına Sare ismini vermek isteyenler Sare'nin anlamını merak ediyor. Sare ismi nedir? Sare ismi ne demektir? Sare ne anlama geliyor? Sare ismi Kur'an'da geçiyor mu? Kaçıncı surede geçiyor? Sare ismi ile ilgili tüm bilgiler yazımızda...
Sâre kelimesinin aslı İbrânîce Sârâh'tır. Sare ismi kız çocuklarına takılan en popüler isimlerden birisidir. Sare, Hz. İbrahim (Aleyhisselam)'ın eşinin ismidir. Bundan dolayı günümüzde birçok kız çocuğuna Sare ismi takılabilmektedir. Sare ismi İbranice kökenli bir isimdir ve Arapça'da da kullanılıyor. Sare ismi, temiz, saf anlamlarına gelmektedir. Bu arada Sâre isminin 2. harfi şapkalı â harfidir. Bazı yerlerde 'Sare' bu şekilde geçse de gerçeği 'Sâre' şeklindedir.
Sare isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır. İbranice kökenli olan Sare isminin diğer anlamları şu şekilde:
- - Temiz
- - Saf
- - İhtiyaç duyulan
- - Hayırlı evlat
- - Sabırlı
Sare ismi kız çocuklarına verilebilen bir isimdir.
Sare isminin özellikleri:
- - Saflığı ve temizliği temsil eder.
- - Sare ismi saf ve duru güzelliği temsil etmektedir.
- - Ailelerine bağlıdır.
- - Anne ve babaya çok düşkündür, hayırlı bir evlattır.
- - Oldukça sabırlıdır.
Son yapılan araştırmaya göre ülkemizde Sare ismi yaklaşık 18 bin kişide bulunmaktadır.
Sare kız çocuklarına takılan bir isimdir.
Sare ismi köken olarak İbranice kökenli bir isimdir. Fakat Arapça'da da kullanılmaktadır.
Sare, Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Fakat Sare ismi Hz. İbrahim (a.s.) 'ın eşinin ismi olduğundan dolayı günümüzde kız çocuklarına sıklıkla takılmaktadır. Bu arada Sare ismi Kur'anda tam olarak, kelime olarak geçmese de tefsirlerde Hz. İbrahim (a.s.) 'ın eşi olarak ismi geçmektedir. Yani Kur'an'ı Kerim'de tam ismi yazmıyor. Fakat tefsirlerde Sare ismi yer almaktadır.
Sare ismi TDK'da geçmemektedir.