Sardunyalar Anneler Günü için hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sardunyalar Anneler Günü için hazırlanıyor

Sardunyalar Anneler Günü için hazırlanıyor
07.05.2020 12:10 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:16

Sardunyalar Anneler Günü için hazırlanıyor Büyükşehir'den sektöre destek, annelere hediye İzmir Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü'nde hem anneleri sevindirmek hem de zor günler yaşayan çiçek üreticilerine destek için küçük üreticiden aldığı sardunyaları dağıtacak.

Sardunyalar Anneler Günü için hazırlanıyor

Büyükşehir'den sektöre destek, annelere hediye

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü'nde hem anneleri sevindirmek hem de zor günler yaşayan çiçek üreticilerine destek için küçük üreticiden aldığı sardunyaları dağıtacak.

Korona virüsü salgını nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan çiçek üreticilerine can suyu İzmir Büyükşehir Belediyesinden geldi. Üreticiye destek olmak için kooperatiflerden alarak gıda kolilerine taze sebze ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü'nde hediye etmek için küçük üreticiden 50 bin saksı sardunya aldı.

Çiçekçiler de kazanacak

Büyükşehir belediyesi salgın sürecinde çiçek üreticilerine olduğu kadar tezgahlarda çiçek satan vatandaşlara da bu projeyle destek oluyor. Aralarında seyyar çiçekçilerin de bulunduğu 150 kişi, ücret karşılığında dağıtımda görevlendirildi. Sardunyalar ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Süt Kuzusu projesi ve gıda paketi desteğinden yararlanan yurttaşların evlerine büyükşehir ekipleri tarafından ulaştırılacak.

Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Sever, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarım politikasının kooperatiflerin gelişimine büyük ivme kazandırdığını belirterek, korona virüsü sürecinde de verilen destek için teşekkür etti. Salgın nedeniyle sektörün ciddi zarara uğradığına değinen Sever, "Biz süs bitkisi üreten kooperatifiz. Ülke genelinde süs bitkisinden geçimini sağlayan 500 bin aile var. Ciddi bir ekonomik güç. Büyük çoğunluğu da küçük aile çiftçisi. Çok ciddi dar boğaza girdik; ancak bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi planlamasını bozmadan alımlarına devam etti. Yaklaşan Anneler Günü öncesi ise büyükşehirden elimizde kalan çiçekleri anneler için değerlendirme önerisi geldi. Eğer biz bu çiçekleri belediyemiz iş birliği ile annelere ulaştıramasaydık yazık olacaktı. Bu emek, işçilik ve güzellik yok olacaktı. Bu işbirliği hem annelerimizi mutlu edecek hem de üreticimize can suyu olacak" dedi.

"Büyükşehir'in desteği çok önemli"

Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin üretici kadın ortaklarından Asuman Kubilay, korona virüsü döneminde çiçek üreticilerinin sıkıntılı bir dönem yaşadığını belirterek, "Satışlarımız tamamen durdu. Büyükşehirin bize desteği çok önemli. Bu çiçekler alınmasaydı atılacaktı, emeklerimize yazık olacaktı" dedi.

Büyükşehir belediyesi tarafından annelere hediye edilecek sardunyaların hazırlanmasında görev alan kooperatif çalışanı Nejla Gönül ise "Salgın nedeniyle işlerimiz çok kötü oldu. Eğer Büyükşehir desteği olmasaydı bütün çiçeklerimiz çöpe gidecekti" dedi.

Sardunyalar Anneler Günü için hazırlanıyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haber
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı Haber
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak Haber
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak Haber
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi Haber
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık Haber
Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Hasta genç kız tek hayalini anlattı: Rahat nefes almak istiyorum
Hasta genç kız tek hayalini anlattı: Rahat nefes almak istiyorum
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
Köpekleri birbirine saldırtan şahıs, zincirli köpeğe tekme attı
Köpekleri birbirine saldırtan şahıs, zincirli köpeğe tekme attı
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var
Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı
Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Yunan ekibi Olimpiakos Antalyasporlu Sinan Gümüş'ün peşinde
Yunan ekibi Olimpiakos Antalyasporlu Sinan Gümüş'ün peşinde
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Evlerine dönen Suriyeliler, yıkıntılar üzerinde iftar yapıyor
Evlerine dönen Suriyeliler, yıkıntılar üzerinde iftar yapıyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
İznikli hayırsever, bakkal bakkal gezip yoksulların borcunu ödedi
İznikli hayırsever, bakkal bakkal gezip yoksulların borcunu ödedi
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yusuf Aslan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Sezen Aksu Pınar Altuğ Ebru Gündeş Safiye Soyman
Spor Neymar Lionel Messi Nenad Bjelica Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Bursa Haziran Ramazan
Şu an buradasınız: Sardunyalar Anneler Günü için hazırlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 13:14:12. #1.14#
title