Sardunyalar Anneler Günü için hazırlanıyor
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Sardunyalar Anneler Günü için hazırlanıyor

Sardunyalar Anneler Günü için hazırlanıyor
07.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:06

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü'nde hem anneleri sevindirmek hem de zor günler yaşayan çiçek üreticilerine destek için küçük üreticiden aldığı sardunyaları dağıtacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü'nde hem anneleri sevindirmek hem de zor günler yaşayan çiçek üreticilerine destek için küçük üreticiden aldığı sardunyaları dağıtacak.

Korona virüsü salgını nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan çiçek üreticilerine can suyu İzmir Büyükşehir Belediyesinden geldi. Üreticiye destek olmak için kooperatiflerden alarak gıda kolilerine taze sebze ekleyen büyükşehir belediyesi, Anneler Günü'nde hediye etmek için küçük üreticiden 50 bin saksı sardunya aldı.

Çiçekçiler de kazanacak

Büyükşehir belediyesi salgın sürecinde çiçek üreticilerine olduğu kadar tezgahlarda çiçek satan vatandaşlara da bu projeyle destek oluyor. Aralarında seyyar çiçekçilerin de bulunduğu 150 kişi, ücret karşılığında dağıtımda görevlendirildi. Sardunyalar ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Süt Kuzusu projesi ve gıda paketi desteğinden yararlanan yurttaşların evlerine büyükşehir ekipleri tarafından ulaştırılacak.

Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Sever, İzmir Büyükşehir Belediyesinin tarım politikasının kooperatiflerin gelişimine büyük ivme kazandırdığını belirterek, korona virüsü sürecinde de verilen destek için teşekkür etti. Salgın nedeniyle sektörün ciddi zarara uğradığına değinen Sever, "Biz süs bitkisi üreten kooperatifiz. Ülke genelinde süs bitkisinden geçimini sağlayan 500 bin aile var. Ciddi bir ekonomik güç. Büyük çoğunluğu da küçük aile çiftçisi. Çok ciddi dar boğaza girdik; ancak bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi planlamasını bozmadan alımlarına devam etti. Yaklaşan Anneler Günü öncesi ise büyükşehirden elimizde kalan çiçekleri anneler için değerlendirme önerisi geldi. Eğer biz bu çiçekleri belediyemiz iş birliği ile annelere ulaştıramasaydık yazık olacaktı. Bu emek, işçilik ve güzellik yok olacaktı. Bu işbirliği hem annelerimizi mutlu edecek hem de üreticimize can suyu olacak" dedi.

"Büyükşehir'in desteği çok önemli"

Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin üretici kadın ortaklarından Asuman Kubilay, korona virüsü döneminde çiçek üreticilerinin sıkıntılı bir dönem yaşadığını belirterek, "Satışlarımız tamamen durdu. Büyükşehirin bize desteği çok önemli. Bu çiçekler alınmasaydı atılacaktı, emeklerimize yazık olacaktı" dedi.

Büyükşehir belediyesi tarafından annelere hediye edilecek sardunyaların hazırlanmasında görev alan kooperatif çalışanı Nejla Gönül ise "Salgın nedeniyle işlerimiz çok kötü oldu. Eğer Büyükşehir desteği olmasaydı bütün çiçeklerimiz çöpe gidecekti" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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