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Sardala koyu yaza hazır

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Sardala koyu yaza hazır

Kocaeli'nin en güzel koylarından biri olan Sardala'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları plaj temizliği gerçekleştirdi.

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Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından yürütülen ve deniz çöpü izleme ve deniz çöpü sorunuyla mücadele etmeyi amaçlayan 'Marine Litter Watch' deniz çöpü izleme çalışması kapsamında toplanan çöpler 10 farklı kategoride ayrıştırıldı.

KAMU VE SİVİL TOPLUM ELELE

Etkinliğe, Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile birlikte Kandıra Belediyesi, 'Let's Do It' sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Bağırganlı Pınarlı Köyü Muhtarı ve Bağırganlı Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu temsilcileri ve öğrencileri katılım sağladı. Kandıra Sardala Koyu'nda bulunan sahilde düzenlenen etkinliğe Mavi Bayrak Programı yürütücüsü Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) da katıldı.

ÜÇÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bir yıl süresince 4 defa benzer şekilde çalışma yapılan etkinlik kapsamında 27 Ekim 2020 ve 3 Şubat 2021 tarihlerinde yine aynı bölgede plaj temizliği etkinliği yapılmıştı. Üçüncüsü gerçekleştirilen etkinlik ile hem ilçenin hem plajın tanıtımı yapılarak deniz çöpleri konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Toplanan atıklar türlerine göre ayrılıştırılırken, plajda çoğunlukla plastik atıklar, cam atıklar ve yiyecek kapları atık olarak dikkat çekti.

ÇÖPLER ATIK TOPLAMA MERKEZİNE GÖNDERİLDİ

Toplanarak ayrıştırılan çöpler daha sonra değerlendirilmek üzere atık toplama merkezinde gönderildi. Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) bünyesinde düzenlenen plaj temizliği etkinliği; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Mavi Bayrak Programı yürütücüsü Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Kandıra Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan da katıldı.

YEREL DÜZEYDE FARKINDALIK ARTIRILMASI AMAÇLANIYOR

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) deniz çöpü izleme ve deniz çöpü sorunuyla mücadele etmeyi amaçlayan bir çalışma yürütüyor. Deniz çöpü konusunda yerel düzeyde daha fazla farkındalık yaratarak vatandaşların ilgili verileri sağlama konusunda güçlendirilmesi amaçlanıyor.

AYNI BÖLGEDE YILDA 4 DEFA ÇALIŞMA YAPILIYOR

Etkinlik kapsamında; uygulama kriterlerine göre belirlenen bir plajın 100 metrelik alanında plaj temizliği çalışması gerçekleştiriliyor. Alanın belli bir sürede taranması ile birlikte toplanan atıklar türlerine göre ayrılıştırılıp kayıt altına alınıyor. Belirlenen alanın izlenebilmesi ve veri devamlılığının sağlanabilmesi için uygulama alanı koordinatları kayıt altına alınarak aynı uygulama alanında, bir yıl süresince 4 defa benzer şekilde çalışma yapılıyor.

Kaynak: Bültenler

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