SARB-83 ilklerle testi geçti (2)
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SARB-83 ilklerle testi geçti (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beton delici mühimmat olarak tasarlanan ve harp başlığı teknolojisine sahip SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini bildirdi.

24.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:25

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beton delici mühimmat olarak tasarlanan ve harp başlığı teknolojisine sahip SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini bildirdi.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, test görüntüsüne ilişkin videoya da yer verdi.

SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün."

SARB-83 ilklerle testi geçti (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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