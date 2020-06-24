SARB-83 ilklerle testi geçti (2) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beton delici mühimmat olarak tasarlanan ve harp başlığı teknolojisine sahip SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beton delici mühimmat olarak tasarlanan ve harp başlığı teknolojisine sahip SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini bildirdi. Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, test görüntüsüne ilişkin videoya da yer verdi. SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti: "Türkiye'de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün." Kaynak: AA