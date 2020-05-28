Sarayören Camii'nden örnek Cuma namazı uygulaması
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Sarayören Camii'nden örnek Cuma namazı uygulaması

Uzun bir aradan sonra camiler ilk Cuma namazına hazırlanırken, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Sarayören Camii'nde namaz saflarının sosyal mesafeye uygun olarak tutulabilmesi için örnek bir uygulama yapıldı.

Sarayören Camii'nden örnek Cuma namazı uygulaması
28.05.2020 18:09 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:12

Uzun bir aradan sonra camiler ilk Cuma namazına hazırlanırken, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Sarayören Camii'nde namaz saflarının sosyal mesafeye uygun olarak tutulabilmesi için örnek bir uygulama yapıldı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de ibadethaneler dahil olmak üzere vatandaşların kalabalık oluşturduğu birçok mekan kullanıma kapatılmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise uzun bir aradan sonra ilk Cuma namazı'nın 29 Mayıs'ta kılınmaya başlanacağını müjdeledi. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Sarayören Camii ise konuyla ilgili örnek bir uygulamaya imza attı. Cuma namazına hazırlanan caminin avlusuna sosyal mesafeyi gösteren işaretler çizildi. Vatandaşların Cuma namazını kılmak için bu işaretlere uyması gerekecek.

Öte yandan Cuma namazıyla birlikte camiler kapılarını açtıktan sonra cemaatle birlikte öğle, ikindi ve Cuma namazları kılınmaya devam edecek. Diğer vakitlerde ise münferit olarak namaz kılmak isteyenler için camiler açık olacak. Abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı olmaya devam edecek. Cemaatle ve bireysel namaz kılmak isteyen tüm vatandaşların tıbbi ya da bez maske takması zorunlu olacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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