Sarayönü'nde TOKİ konutlarının teslimatları başladı Konya'nın Sarayönü ilçesinde, Toplu Konut İdaresi (TOKİ), tarafından yapılan 2. Etap konut projesinde, daireler hak sahiplerine teslim ediliyor.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde, Toplu Konut İdaresi (TOKİ), tarafından yapılan 2. Etap konut projesinde, daireler hak sahiplerine teslim ediliyor.

Ladik Mahallesi'nde, toplam 799 daireden oluşan projede dairelerin teslimatları 1 Temmuz-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Teslimat takvimi çerçevesinde günde iki bloğun teslimatı yapılıyor. Anahtarlarını teslim alan hak sahipleri ise evlerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, projenin, camisi, iş yerleri, sosyal donatıları, parkları, peyzajı, otoparkı ve çocuk oyun alanları ile nitelikli bir sosyal çevre imkanı sunduğunu dile getirdi.

Ladik Mahallesi 2. Etap TOKİ konutlarının kente değer katarak yeni bir yaşam merkezine dönüştüğünü belirten Solak, "Projede modern ve yerel mimari sentezlendi. Mimari cephe elemanları ve zemin kat seviyesine kadar taş kaplama gibi özellikler modernize edilerek uygulandı. Hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA