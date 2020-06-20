Sarayönü'nde LGS sınavı yapıldı Sarayönü ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 528 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Sarayönü ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 528 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi.

İlçe genelinde 12 ortaokulda düzenlenen sınavda 135 öğretmen görev yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınav salonlarına öğrenci ve görevliler için tıbbi maske konulurken, okul girişlerine el antiseptigˆi yerleştirildi.

Sözel alanda 50, sayısal alanda 40 soruyu cevaplandıran öğrencilerin 155 dakikalık sınav heyecanına, okul dışında dua ederek bekleyen aileleri de ortak oldu.

Sarayönü İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Şişman, yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sınavların tamamlandığını söyledi.

Sınavların iki oturum halinde yapıldığını kaydeden Şişman, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için okullarımızda güvenli alanlar oluşturduk. Sınav binalarımız detaylı olarak temizlendi ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı. Sorunsuz bir sınav süreci geçirdik. Öğrencilerimizin istedikleri sonuçları almasını temenni ederek tüm öğrencilerimize başarılar dilerim." dedi.

Kaynak: AA