SARAYÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

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LADİK MAHALLEMİZDE BULUNAN VE L7 NOLU DÜZENLEME SAHASI OLARAK ADLANDIRILAN BÖLGEDE (SÜLÜK GÖLÜ MEVKİİ) 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ GEREĞİ HAZIRLANAN ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ YAPILMASI İŞLEMİ ASKI İLANIYayın Tarihi : 22. 09. 2021 Haber Görselleri.

LADİK MAHALLEMİZDE BULUNAN VE L7 NOLU DÜZENLEME SAHASI OLARAK ADLANDIRILAN BÖLGEDE (SÜLÜK GÖLÜ MEVKİİ) 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ GEREĞİ HAZIRLANAN ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ YAPILMASI İŞLEMİ ASKI İLANI

Yayın Tarihi : 22. 09. 2021 Haber Görselleri

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