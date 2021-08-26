SARAYÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz envanterinde kayıtlı ekonomik ömrünü tamamlamış ekte özellikleri belirtilen 18 (on sekiz) adet Araç ve İş Makinesi ile 1 (bir) adet Asfalt Plenti, 2 (iki) adet Hamarat, 1 (bir) adet Taş Basma Makinesi, 3 (üç) adet Kompresör ve 1 (bir) adet Ağaç Sökme Makinesini 2886 Sayılı Devlet...