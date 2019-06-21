Saraylı Muhtarlığı Çanakkale gezisi düzenledi

Vezirköprü ilçesi Saraylı Mahallesi Muhtarlığı tarafından Çanakkale gezisi düzenlendi.

Saraylı Mahallesi Muhtarı Mükremin Ateş tarafından düzenlenen geziye 45 kişi katıldı.

Gezide Çanakkale Şehitliği ziyaret edildi, daha sonra Tekirdağ Çerkezköy'e giden kafile burada bulunan akrabalarını da ziyaret etme imkanı buldu.

Ateş, vatanı canları pahasına savunan ve şehitlik mertebesine ulaşan atalarının kabirlerini ziyaret ettiklerini belirterek, "Mahallemizdeki büyüklerimizi dahil ettiğimiz gezide manevi duygular ön plandaydı. Muhtarlık olarak sosyal etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

Kaynak: AA