Sarayköylü öğrenciler Pamukkale'yi gezdi
Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Gazi Ortaokulundan öğrenciler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Pamukkale'yi gezdi.
Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Gazi Ortaokulundan öğrenciler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Pamukkale'yi gezdi.
Sarayköy Belediyesi iş birliği ile, daha önce Pamukkale'yi gezme şansı bulamamış 120 ortaokulu öğrencisi, Pamukkale'ye götürüldü.
Öğretmenleri eşliğinde travertenlerde yürüyen öğrenciler, antik kentte fotoğraf çektirdi.
Buradaki müzede yer alan tarihi eserleri yakından inceleme fırsatı bulan öğrenciler rehberlerden bilgi aldı.