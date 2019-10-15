Sarayköylü öğrenciler Pamukkale'yi gezdi

Sarayköylü öğrenciler Pamukkale'yi gezdi

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Gazi Ortaokulundan öğrenciler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Pamukkale'yi gezdi.

15.10.2019 17:08
Sarayköylü öğrenciler Pamukkale'yi gezdi

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Gazi Ortaokulundan öğrenciler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Pamukkale'yi gezdi.

Sarayköy Belediyesi iş birliği ile, daha önce Pamukkale'yi gezme şansı bulamamış 120 ortaokulu öğrencisi, Pamukkale'ye götürüldü.

Öğretmenleri eşliğinde travertenlerde yürüyen öğrenciler, antik kentte fotoğraf çektirdi.

Buradaki müzede yer alan tarihi eserleri yakından inceleme fırsatı bulan öğrenciler rehberlerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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