Sarayköy Kaymakamı Cantürk göreve başladı Denizli Vali Yardımcısı görevinden Sarayköy Kaymakamlığına atanan Celalettin Cantürk, çalışmalarına başladı.

Denizli Vali Yardımcısı görevinden Sarayköy Kaymakamlığına atanan Celalettin Cantürk, çalışmalarına başladı.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Mestan Özkan, göreve başlaması dolayısıyla Cantürk'ü ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci başta olmak üzere ilçenin tarımsal, ekonomik, sosyal ve kültürel durumu hakkında Cantürk'e bilgi veren Özbaş, şunları kaydetti:

"İlçemizin sosyal, kültürel, sportif ve ekonomik açıdan gelişimine önem veriyoruz. Yeni projeler geliştirmeye de tüm hızımızla devam edeceğiz. Projelerimizde Sarayköy'ümüzü her alanda örnek bir kent haline getirmek adına Kaymakamlığımız ile bu zamana kadar oluğu gibi bundan sonra da birlikte çalışarak güzel hizmetlerin altına imzamızı atacağız. Birlikte çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Sayın Celalettin Cantürk'e ilçemize 'Hoş geldiniz' diyor, yeni görevinde başarılar diliyorum."

Sarayköy Kaymakamı Cantürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Kaynak: AA