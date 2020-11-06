Sarayköy giriş çıkışlarında araçlara HES kodu sorgulaması yapıldı
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Sarayköy giriş çıkışlarında araçlara HES kodu sorgulaması yapıldı

06.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 06.11.2020 17:22
Sarayköy giriş çıkışlarında araçlara HES kodu sorgulaması yapıldı

Denizli'nin Sarayköy ilçesi giriş çıkışlarında polis, jandarma ve zabıta ekipleri sürücü ve yolculara HES kodu sorgulaması yaptı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesi giriş çıkışlarında polis, jandarma ve zabıta ekipleri sürücü ve yolculara HES kodu sorgulaması yaptı.

Kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için kolluk kuvvetlerince denetimler gerçekleştiriliyor. Aydın ile Denizli Karayolu Sarayköy ilçesi girişindeki kontrol noktasında jandarma, polis ve zabıta ekipleri şehirlerarası seyahat eden kişilerin HES kodu sorgulamasını yaptı. Yolcu otobüslerindeki tüm vatandaşların tek tek HES kodu sorgulamasını gerçekleştiren ekipler araçlarda hijyen denetimi yaparak yolcuları ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıklarını da kontrol etti. - DENİZLİ

Sarayköy giriş çıkışlarında araçlara HES kodu sorgulaması yapıldı
Sarayköy giriş çıkışlarında araçlara HES kodu sorgulaması yapıldı
Sarayköy giriş çıkışlarında araçlara HES kodu sorgulaması yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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