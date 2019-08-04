Sarayköy'deki orman yangını söndürüldü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Sarayköy ileçsi Hisar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan helikopter ile de müdahalede bulunuldu. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahalenin ardından yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yangında ne kadar alanın yanıp zarar gördüğü ise henüz belirlenemedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA