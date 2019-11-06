Sarayköy'de TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı

06.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:54

Sarayköy Atatürk Ortaokulunda, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sergisi" açıldı.



Okul bahçesindeki etkinlikte, çeşitli alanlarda 30 proje sergilendi.

Sergiyi gezen ziyaretçiler, fuardaki projeleri inceledi. Öğrenciler, fuarı gezen davetlilere projeleri hakkında bilgi verdi.



Sergide 14 yaşındaki Hasan Yılmaz ve Ahmet Sinan Cirit'in yaptığı "Tembel Teneke" isimli robot ilgi odağı oldu.



Yılmaz AA muhabirine yaptığı açıklamada, robotun bluetooth özelliği ve android işletim sistemine sahip cep telefonu ile kumanda edilebildiğini söyledi.



Robotu 2 aylık bir sürede yaptıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu projemizde teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte insanların tembelleştiğini konu aldık. Tembelliği ve teknolojiyi birleştirerek böyle bir robot yapmaya karar verdik. Bluetooth cihazı ile kontrol edilebilen çöp kovası yaptık. Akıllı telefonlar hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Bluetooth bağlantısı yoluyla çöp tenekesini yanımıza getiriyoruz. Önündeki sensöre de atacağımız çöpü göstererek çöp tenekesi kapağının otomatik açılmasını sağlıyoruz. Bu proje sadece üşengeç olan insanlar için değil, engelli insanların kullanımı için de kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz."

Etkinliğe Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Akhan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA