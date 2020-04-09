Sarayköy'de su kesintisi yaşanacak Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Sarayköy'ün içme suyu hattında devam eden arıza çalışmaları ile ilgili vatandaşları uyardı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Sarayköy'ün içme suyu hattında devam eden arıza çalışmaları ile ilgili vatandaşları uyardı. Suyun tasarruflu kullanılmasını ve içme suyu depolarındaki suyun çalışma süresi boyunca yetmemesi durumunda su kesintisi yaşanabileceğini belirten DESKİ vatandaşların tedbirli olmasını istedi. DESKİ Genel Müdürlüğü, 10 Nisan 2020 Cuma günü 12.00-00.00 saatleri arasında Sarayköy ilçesi içme suyu hattında devam edecek arıza çalışmaları esnasında vatandaşların tedbirli olmasını istedi. DESKİ, içme suyu depolarındaki suyun çalışma süresi boyunca yetmemesi durumunda su kesintisi yaşanabileceğini belirterek vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Ekiplerin ilçe sakinlerinin mağdur olmamaları açısından çalışmalarını titizlikle gerçekleştireceğini ifade etti. - DENİZLİ Kaynak: İHA