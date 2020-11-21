Sarayköy'de pazar esnafına HES kodu denetimi yapıldı

Sarayköy Belediyesi zabıta ekipleri, kapalı pazar yerinde tezgah açan pazarcı esnafına HES kodu sorgulaması yaptı.

Sarayköy Belediyesi zabıta ekipleri, kapalı pazar yerinde tezgah açan pazarcı esnafına HES kodu sorgulaması yaptı. Ekipler ayrıca maske, mesafe, hijyen ve sigara denetimlerini sürdürerek esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sarayköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede kurulan pazar yerlerinde tezgah açan esnafların Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınması zorunlu olan HES kodu ile ilgili denetimlerini sürdürüyor. Cumartesi günleri kapalı pazar yerinde kurulan ilçe pazarında da denetimlerini devam ettiren zabıta ekipleri 500'ün üzerinde esnafın HES kodunu sorguladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte pazara gelen vatandaşların yaş aralıkları da kontrol edilerek sokağa çıkma kısıtlamasına dahil olan vatandaşlar pazar yerine almadı.

"Çalışmalarımızı en sık şekilde uyguluyoruz"

Korona virüs salgınında yapılması gereken tedbir kurallarını rehavete kapılmadan devam ettirdiklerini aktaran Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, "Pazar yerlerimizde vatandaşlarımızın riskten korunarak alışverişlerini yapmaları için çalışmalarımızı en sık şekilde uyguluyoruz. İçişleri Bakanlığımızın yayınlamış olduğu genelge kurallarına göre sabah erken saatlerde kurallara göre şekil alan ilçe pazarımızda gün içerisinde rehavete izin vermiyoruz. Denetimlerimiz ekip arkadaşlarım tarafından gün sonuna kadar devam ediyor" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı