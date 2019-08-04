Sarayköy'de ormanlık alanda yangın çıktı

Sarayköy'de ormanlık alanda yangın çıktı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

4.08.2019 15:33
Sarayköy'de ormanlık alanda yangın çıktı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Denizli'nin Hisar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangında can kaybı olmazken alevler kısa sürede kontrol altına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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