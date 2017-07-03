Sarayköy'de Orman Yangını

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Orman yangınından görüntüler

Ekiplerin söndürme çalışması DENİZLİ - Denizli'nin Sarayköy ilçesi Tekkeköy ve Kabaağaç mahallesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yaklaşık 100 hektarlık alana yayılan yangın nedeniyle iki mahalle boşaltıldı. Yangına havadan 2 yangın söndürme helikopteri ile 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.