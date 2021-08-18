Sarayköy'de öğrenciler için telafi programı devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarayköy'de öğrenciler için telafi programı devam ediyor

Sarayköy'de öğrenciler için telafi programı devam ediyor
Anadolu Ajansı / Büşra Kuru - Haberler | Güncel

Sarayköy Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen telafi eğitimi ile öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor.

Sarayköy Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen telafi eğitimi ile öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor.

İlk, ortaokul ve lise ile mezun gruplarının 5 yıldan bu yana Sosyal Etkinlik Merkezi'nde ücretsiz etüt yaparak okuldaki eğitimlerini pekiştirdiği ilçede Sarayköy Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile salgın nedeniyle düzenli olarak okula gidemeyen öğrenciler için telafi programı düzenleniyor.

Öğrencilerin geçmiş yıllardaki eğitim açığı kapatılarak gelecek döneme hazırlanmalarının amaçlandığı telafi eğitiminde öğrenciler yaz tatilinde eksik kaldıkları konuları tamamladı, yeni eğitim öğretim yılına hazırlandı.

Ayrıca Sosyal Etkinlik Merkezi'nde uzmanlarca her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz tercih danışma ve rehberlik hizmetleri kapsamında YKS'ye giren gençlerin tercihlerini en doğru şekilde yapabilmelerine katkı sağlanıyor.

Telafi eğitimine katılan 6. sınıf öğrencisi Rabia Ayyürek, "Buradaki eğitimde bilmediğim konuları öğrendim. Bir bilgi dahi olsa bana çok şey kattı. Ben matematiği sevmiyordum. Buraya geldikten sonra sevmeye başladım. Evde matematik çalışmak istiyorum. Fen bilimlerine de geliyorum. Derslerde test çözme fırsatı da buluyorum." dedi.

Merkezde eğitime devam eden 10 yaşındaki Mehmet Melenk de "Zorlandığım konular oluyordu. Şimdi destek aldıktan sonra rahatlıkla yapıyorum. Buraya diğer arkadaşlarımızın da gelmesini isteriz. Hem eğleniyoruz hem de eğitim alarak eksik kaldığımız konuları tamamlıyoruz." diye konuştu.

Sosyal Etkinlik Merkezi'nde aldığı dersler sayesinde 5'inci sınıfa hazırlandığını ifade eden Türkay Nisa Güven ise "Benim için aldığım eğitim çok iyi oldu. Geçen yıl okula gidemediğimiz için bazı eksik kaldığım konular olmuştu. Şimdi onları tamamladım ve 5'inci sınıfa hazırlanmış oldum." ifadesini kullandı.

Telafi eğitiminin ay sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

Sarayköy'de öğrenciler için telafi programı devam ediyor
Sarayköy'de öğrenciler için telafi programı devam ediyor
Sarayköy'de öğrenciler için telafi programı devam ediyor
Sarayköy'de öğrenciler için telafi programı devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Kuru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Zeydan Karalar Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Yener Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Samet Aybaba Fırat Aydınus Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sarayköy'de öğrenciler için telafi programı devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 13:40:43. #1.16#

title