Sarayköy'de leylek göçü sevinci

Anadolu'da baharın müjdecisi sayılan leylekler, göç ederek eski yuvalarına tünedikleri Denizli'nin Sarayköy ilçesinde sevinçle karşılandı.

Anadolu'da baharın müjdecisi sayılan leylekler, göç ederek eski yuvalarına tünedikleri Denizli'nin Sarayköy ilçesinde sevinçle karşılandı.

Ege'de leyleklerin uğrak noktalarından olan Sarayköy'de leylek yuvaları yeniden hareketlendi.

Göç ederek kente gelen ve bir kısmı geçen yıl bıraktıkları yuvalara yerleşen leylekleri yöre halkı sevinçle karşıladı.

Aşağı Mahalledeki Minareli Caminin yanında esnaflık yapan 52 yaşındaki Mümin Yıldırım, AA muhabirine, leyleklerin Sarayköy ile özdeşmiş durumda olduklarını belirterek, "Her yıl gelirler. Sarayköy'e leylek cenneti de diyebiliriz. Benim çocukluğumdan beri buradalar. Anlatılanlara göre de yuvalarına gelen leyleklerin yumurtalarından çıkarak burada yetiştirdikleri leylekler bir sonraki yıl da aynı yuvalarına gelirlermiş. Bizden daha büyük olan kişiler de leyleklerin hep ilçede var olduklarını söylerler." diye konuştu.

Hasköy Mahallesi sakinlerinden 53 yaşındaki Mustafa Şen de caminin kubbesindeki leyleklerin çocukluğundan bu yana her bahar ayında geldiğini vurgulayarak, "Leylekler ben kendimi bildim bileli buradalar. Kendisi mi yoksa yavrularımı gelip gidiyor onları bilmiyorum. Yıllardan beri biz leylekleri buralarda görmeye alıştık. Artık bizden birisi olarak görüyoruz. Gelmedikleri zaman, yavrusu olmadığı zaman üzülüyoruz. Evimiz de leylek yuvaları ile yan yana olduğu için bahar geldiğinde onları merak ediyoruz. Diğer mahallelerin camilerinde, direklerinde ve bazı ağaçlarda da var. Leylekleri görmek isteyenleri Sarayköy'e bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Kuru