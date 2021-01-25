Sarayköy'de dayanıksız olduğu belirlenen Menderes Köprüsünün yıkımına başlandı
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Sarayköy'de dayanıksız olduğu belirlenen Menderes Köprüsünün yıkımına başlandı

25.01.2021 18:15 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:18
Sarayköy'de dayanıksız olduğu belirlenen Menderes Köprüsünün yıkımına başlandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, dayanıksız olduğu belirlenen Menderes Köprüsünün yıkımına başlandı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, dayanıksız olduğu belirlenen Menderes Köprüsünün yıkımına başlandı.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyük Menderes Nehri'nin üzerinden geçen köprünün yaklaşık 100 yıllık olduğunu belirtti.

Köprünün dayanıksız olduğunun belirlenmesi üzerine yıkılıp yenisinin yapılması için çalışmaların başladığını aktaran Özbaş, "Köprümüz DSİ Genel Müdürlüğü ekiplerince yıkılmaya başlandı. Uzun yıllar araçların üzerinden geçtiği emektar köprüdeki yıkım çalışmaları ay sonuna kadar tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Özbaş, köprünün Köprübaşı, Sazak, Tosunlar, Ahmetli ve Tepeköy mahallelerinin yanı sıra Buldan ve Güney ilçeleriyle de bağlantı sağladığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Yeni yapılacak köprümüz 86 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde olacak. Modern bir şekilde inşa edilecek Menderes Köprüsü 6 milyon 800 bin liraya mal olacak. Köprümüz müteahhit firmamızın hızlı çalışmasıyla 3 veya 4 ay içerisinde tamamlanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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