Sarayköy'de "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı - Haberler
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Sarayköy'de "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı

Sarayköy'de
AA / Büşra Kuru - Haberler | Güncel

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Duacılı Ahmet Güdücü Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

SARAYKÖY, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Duacılı Ahmet Güdücü Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Fuarın açılışına, Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, ülkede düzenlenen bilim fuarlarının temel amacının öğrencilerin bilimle buluşması, bilime ve bilimsel düşünceye ilgi duymasını sağlamak olduğunu söyledi.

Ekici, projenin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

25 projenin yer aldığı fuarda, öğrenciler madende çalışan işçilerin can güvenliğini sağlamaya dönük "Akıllı madenci bareti", kolluk kuvvetlerine destek olması için "Bomba imha edici insansız kara aracı" gibi projeler dikkat çekti.

AA / Büşra Kuru - Son Dakika Haberleri

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