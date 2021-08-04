Sarayköy'de 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü
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Sarayköy'de 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Sarayköy'de 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği orman yangınında 1 dönümlük alan zarar gördü.

Sarayköy'ün Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda sabah 05.30 sıralarından henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Sarayköy Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yangına 7 arazöz, 3 su tankeri, bir ilk müdahale aracı, 50 orman işçisi, itfaiye ve belediye ekipleriyle karadan; Seferihisar ilçesinden gelen bir helikopterle havadan alevlere müdahale edildi. Söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın alanında incelemelerde bulunan Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, "Sabah erken saatlerde Yeşilyurt Mahallemizde başlayan orman yangınına Denizli Orman Bölge Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediyemizin ve Sarayköy Belediyemizin tüm imkanlarıyla hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Çok şükür ki yangın çok büyümeden kontrol altına alındı. Yangın alanımızda soğutma çalışmaları devam edecek. Ekiplerimizle birlikte hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

İnceleme yapmak için yangın alanına gelen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yetkililerden bilgi alarak çalışan ekiplere kolaylıklar diledi.

(Eren Elyesa Polat/İHA)

Sarayköy'de 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü
Sarayköy'de 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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