Sarayköy 35. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali (2)

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 35. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali'nde Türkiye'nin değişik yerlerinden getirilen yaklaşık 120 pehlivan deve şampiyon olmak için mücadele etti.

Sarayköy Belediyesi tarafından Yıldıztepe Demircidere mevkisindeki alanda düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan festivali vatandaşlar piknik yaparak izledi.

Rengarenk süslenmiş olarak alana getirelen ancak güreşmeyen, yenilen bazı develer sahadan kaçarken yenişemeyen bazı develer ise görevlilerce güçlükte birbirinden uzaklaştırıp yatıştırıldı.

Tel örgü dışında bekleyen bir deve ise sahibinin elinden kaçarak izleyiciler arasına dalınca kısa süreli panik yaşandı. Görevliler tarafından güçlükle yakalanan deve, başına su dökülerek sakinleştirildi.

Kaynak: AA