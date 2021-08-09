Saraykent ilçesinde Kovid-19 aşı çadırı kuruldu
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Saraykent ilçesinde Kovid-19 aşı çadırı kuruldu

Saraykent ilçesinde Kovid-19 aşı çadırı kuruldu
Anadolu Ajansı / İsmet Öçal - Haberler | Sağlık

Yozgat'ın Saraykent Sağlık Müdürlüğünce ilçe meydanına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çadırı kuruldu.

Yozgat'ın Saraykent Sağlık Müdürlüğünce ilçe meydanına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çadırı kuruldu.

Saraykent İlçe Sağlık Müdür vekili Dr. Mustafa Muslu, AA muhabirine, vatandaşların, hastane ve aile sağlık merkezlerinin yanında ilçe meydanında kurulan aşı çadırında aşılarını yaptırabileceklerini söyledi.

Muslu, salgının sonar ermesi vaka ve ölüm sayılarının düşmesi için toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğini belirterek, "Bunun için de elimizdeki en güçlü yöntem aşıdır. Aşı konusunda bir sıkıntı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz." dedi.

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Saraykent ilçesinde Kovid-19 aşı çadırı kuruldu
Saraykent ilçesinde Kovid-19 aşı çadırı kuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Öçal

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