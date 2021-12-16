Saraykapı yaya ve araç trafiğine kapatıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, restorasyon çalışmaları dolayısıyla 15 Aralık 2021 ile 3 Ocak 2022 tarihleri arasında Saraykapı'yı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Büyükşehir Belediyesinin, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Diyarbakır Kalesi'nde "Surlar'da Diriliş" sloganıyla başlattığı restorasyon çalışmaları sürüyor.

İçkale'de devam eden restorasyon kapsamında Saraykapı, yapılacak çalışmalarda can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 15 Aralık 2021 ile 3 Ocak 2022 tarihleri arasında yaya ve araç geçişlerine kapatıldı.

İçkale'ye yaya olarak giriş yapmak isteyen vatandaşlar Küpeli ve Fetih kapılarını kullanabilecek.

Araçlarıyla gelen vatandaşlar, Fetih kapısının karşındaki otoparka araçlarını bırakarak, İçkale'ye yaya olarak gidebilecek.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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