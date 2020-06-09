Sarayburnu sahilinde denizde ceset bulundu Sarayburnu sahilinde denizde ceset bulundu Fatih Sarayburnu sahilinde bir kişinin cesedi bulundu.

Sarayburnu sahilinde denizde ceset bulundu

İSTANBUL - Fatih Sarayburnu sahilinde bir kişinin cesedi bulundu. Polis ekipleri tarafından denizden çıkarılan ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Sarayburnu açıklarında bir kişinin hareketsiz şekilde deniz yüzeyinde durduğunu gören vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri tarafından denizden çıkarılarak kontrol edilen şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yapılan incelemede şahsın Mehmet Hayri Şen olduğu bilgisi edinildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin araştırılması için ceset Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

Kaynak: İHA