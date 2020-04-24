Sarayburnu'nda yunuslardan görsel şölen Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL'da deniz trafiğinin azalması, balık avı yasağının ardından yunuslar daha sık görülmeye başladı.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL'da deniz trafiğinin azalması, balık avı yasağının ardından yunuslar daha sık görülmeye başladı. Yunuslar bugün Fatih Sarayburnu'nunda sahile yakın noktalarda ortaya çıktı. Dans edercesine birbirleriyle yüzen yunuslar, görsel şölen oluşturdu. Çok sayıda martının da peşlerinden giderek onlara eşlik ettikleri görüldü. Uzun süre sahile yakın şekilde yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA