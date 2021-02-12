Sarayburnu'nda soğuk havaya aldırmadan denize girdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Sarayburnu'nda soğuk havaya aldırmadan denize girdiler

12.02.2021 09:56 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:05
Sarayburnu'nda soğuk havaya aldırmadan denize girdiler

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor.

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Bazı noktalara kara yağışı da etkili olmaya başlarken, Sarayburnu Sahili'nde bir grup arkadaş, soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi. 0 derecede denize girenler, "Hiç üşümüyoruz. Pazar günü kar yağacak diyorlar. O gün de geleceğiz" dedi.

İstanbul'da bu sabah saatlerinden itibaren soğuk hava etkili oluyor. Kar yağışı da bazı noktalarda etkili olurken, Sarayburnu Sahili'nde kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' diyen 5 arkadaş, tüm olumsuz hava koşullarına rağmen yürüyüş yaptı, denize girdi. Denizde yüzen grup, kendilerini daha sağlıklı ve zinde hissettiklerini, havaya bakmaksızın her hafta mutlaka yüzdüklerini belirtti. Yaşları 50 ile 65 arasında değişen arkadaşlar, kar yağarsa yeniden yüzmeye geleceklerini söyledi.

"YAZIN HERKES YÜZER, ÖNEMLİ OLAN BÖYLE HAVADA YÜZMEK"

54 yaşındaki Murat Canti, "Yazın herkes yüzer. Önemli olan bu havalarda da vücudu dinç tutmak, yüzebilmek. Sağlığımızı buna borçluyuz. Vücudumuzu alıştırdık senelerce. Suda şifa var. Hiç hasta olmuyoruz. 50 yıldır giren var aramızda. Pazar gününü bekliyoruz kar yağacak diyorlar. O zaman da hep beraber geleceğiz. Kar yağdığında daha güzel olacak" dedi.

Sarayburnu'nda soğuk havaya aldırmadan denize girdiler
Sarayburnu'nda soğuk havaya aldırmadan denize girdiler
Sarayburnu'nda soğuk havaya aldırmadan denize girdiler
Sarayburnu'nda soğuk havaya aldırmadan denize girdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Seren Serengil Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar İzmir Mahkeme İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sarayburnu'nda soğuk havaya aldırmadan denize girdiler - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 10:05:53. #1.15#
title