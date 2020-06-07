Sarayburnu'nda denize giren vatandaşlar havadan görüntülendi
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Sarayburnu'nda denize giren vatandaşlar havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayan ilk hafta sonunda denize girmek için Sarayburnu Sahili'ne gelen vatandaşlar havadan görüntülendi.

Sarayburnu'nda denize giren vatandaşlar havadan görüntülendi
07.06.2020 11:28 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:19

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayan ilk hafta sonunda denize girmek için Sarayburnu Sahili'ne gelen vatandaşlar havadan görüntülendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme süreci ile birlikte bu hafta sonu uygulanmadı. Kısıtlamasız ilk hafta sonunda İstanbul genelinde olduğu gibi Sarayburnu Sahili'nde vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı. Sabah saatlerinden itibaren sahile gelerek denize giren vatandaşlar havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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