SARAYBURNU'NDA DENİZE GİRDİLER
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SARAYBURNU'NDA DENİZE GİRDİLER

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte vatandaşlar, Sarayburnu sahilinde denize girmeye başladı.

SARAYBURNU'NDA DENİZE GİRDİLER
06.06.2020 15:04 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:04

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte vatandaşlar, Sarayburnu sahilinde denize girmeye başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte vatandaşlar, Fatih Sarayburnu sahilinde denize girmeye başladı. Deniz kenarın güneşlenen ve sohbet eden vatandaşların serinlemek için denize girdikleri görüldü. Sahilde giren vatandaşların sosyal mesafeye de dikkat ettikleri görüldü.Samatya'da oturduğunu ve cezaevinden afla birlikte çıktığını belirten Hürşit Balkış, "Uzun bir süredir cezaevindeydim, 30 - 35 sene cezaevinde kaldım. Sonrasında evdeydim, şimdide Sarayburnu'na denize geldim. Otobüslere binmiyorum, taksi kullanıyorum. Elimden geldiği kadar dikkat ediyorum " dedi. Zeytinburnu'nda yaşadığını ve denize girmek için Sarayburnu'na geldiklerini belirten Mehmet Atagün ise, " Bundan sonra inşallah daha iyi gider, dikkat ediyoruz mesafeye bunalmıştık evde de sahiller açıldı biraz kendimize geldik. Sarayburnu'na İstanbul'un her yerinden gelen var " diye konuştu. Turgay Tunç da, " Bağcılar'dan geliyoruz, hava güzel, su güzel bizde stresimizi atmaya geliyoruz. Yakın mesafede durmuyoruz, 1 - 2 metre arayla atlıyoruz. Yaz boyunca buradayız kışa kadar buradayız " dedi. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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