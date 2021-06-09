Sarayburnu'na demirleyen savaş gemileri havadan görüntülendi
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Sarayburnu'na demirleyen savaş gemileri havadan görüntülendi

Sarayburnu'na demirleyen savaş gemileri havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sarayburnu'na demirleyen İngiliz ve Holanda donamasına ait savaş gemileri havadan görüntülendi.

Sarayburnu'na demirleyen İngiliz ve Holanda donamasına ait savaş gemileri havadan görüntülendi. Görüntülerde, İngiliz gemisinde temizledik yapıldığı görülüyor. Küre şeklinde olan radar sitemleri de oldukça dikkat çekti.

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait D36 borda numaralı HMS Defender isimli savaş gemisi ve Hollanda donanmasına ait F805 borda numaralı savaş gemileri sabah saatlerinde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemilere Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait bot eşlik etti. Sarayburnu Limanı'na demirleyen gemiler havadan görüntülendi. Görüntülerde, İngiliz gemisinde temizledik yapıldığı görülüyor. Küre şeklinde olan radar sitemleri de oldukça dikkat çekti. - İSTANBUL

Sarayburnu'na demirleyen savaş gemileri havadan görüntülendi
Sarayburnu'na demirleyen savaş gemileri havadan görüntülendi
Sarayburnu'na demirleyen savaş gemileri havadan görüntülendi
Sarayburnu'na demirleyen savaş gemileri havadan görüntülendi
Sarayburnu'na demirleyen savaş gemileri havadan görüntülendi
Sarayburnu'na demirleyen savaş gemileri havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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