'SARAYBURNU FATİHLERİ' 'YENİ NORMAL'DE İLK KEZ DENİZLE BULUŞTU
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'SARAYBURNU FATİHLERİ' 'YENİ NORMAL'DE İLK KEZ DENİZLE BULUŞTU

Fatih Sarayburnu'nda yıllardır yaz kış demeden denize giren 'Sarayburnu Fatihleri' normalleşme dönemine geçişin ardından iki buçuk ay sonra denizle buluştu.

'SARAYBURNU FATİHLERİ' 'YENİ NORMAL'DE İLK KEZ DENİZLE BULUŞTU
07.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:42

Fatih Sarayburnu'nda yıllardır yaz kış demeden denize giren 'Sarayburnu Fatihleri' normalleşme dönemine geçişin ardından iki buçuk ay sonra denizle buluştu. Yaklaşık 150 kişilik bir gruptakilerden bazılarının zaman zaman sosyal mesafeye uymadığı görüldü.Kendilerini 'Sarayburnu Fatihleri' olarak adlandıran yaklaşık 150 kişilik bir grup, Sarayburnu Sahili'nde toplandı. Normalleşme dönemine geçişle birlikte ilk kez toplanan grup sahilde önce kavurma ve tatlı yedi, daha sonra denize girdi. Grup üyelerinden bazılarının zaman zaman sosyal mesafeye uymadığı görüldü.KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN EVDE KAPALI KALDIK

Grup üyesi Yüksel Sönmez,  Biz burada yaklaşık 150 kişilik bir grubuz, biz 'Sarayburnu Fatihleriyiz'. İki buçuk aydan beri evdeyiz. Koronavirüs yüzünden evlerde kapalı kaldık. İki buçuk ay sonra kendimizi denizde bulduk. Bunun keyfini sürüyoruz ve yüzmeyi de çok özledik. Bugün de burada toplanmamızın amacı bütün yüzme camiasındaki arkadaşlarımızı davet ettik, 150 kişi yüzücü arkadaşımız buraya geldi. Bize has Sarayburnu kebabı dediğimiz bir yemeği yapıyoruz burada bir ikramımız var bu ikramı da bütün yüzücü arkadaşlarımıza verdik. Bir arkadaşımızda 10 kilo tatlı getirdi onu da arkadaşlara dağıttık dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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