SARAYBURNU BAYRAMIN SON GÜNÜ DENİZE GİRENLERLE DOLDU
Kamera: Osman BAKIR / İstanbul DHAFatih Sarayburnu, bayramın son günü denize girenlerle doldu taştı.
03.08.2020 16:50 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:50
Kamera: Osman BAKIR/ İstanbul DHA
Fatih Sarayburnu, bayramın son günü denize girenlerle doldu taştı.Bayramı İstanbul'da geçiren bazı vatandaşlar, Sarayburnu'na gelerek kendilerini boğazın serin sularına bıraktı.
Denizde serinleyen vatandaşlar, kayalıkların üzerinde de güneşin tadını çıkardı.
Kaynak: DHA