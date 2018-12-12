Saraybosna, Zevvari'nin Katillerini Tunus'a Teslim Etmiyor"

Tunus Başsavcılığı, Tunus'ta öldürülen Hamas'ın uçak mühendisi Muhammed Zevvari'nin Bosna Hersek uyruklu iki katil zanlısının Bosn Hersek'te tutuklu bulunduğunu ancak mevcut yasalar uyarınca zanlıları Tunus'a teslim etmeyi reddettiği bildirildi.

Tunus Başsavcılık Sözcüsü Süfyan Süleyti, düzenlediği basın toplantısında "Bosna Hersek makamlarının Zevvari'nin Boşnak uyruklu iki katil zanlısını yakladıklarını ancak yasaları gereği Tunus'a teslim etmeyi reddettiklerini" söyledi.

Tunus makamları, Zevvari'nin katil zanlılarından birinin mart ayında Hırvatistan'da yakalandığını ve vatandaşı olduğu Bosna Hersek'e teslim edildiğini açıklamıştı.

- Zevvari kimdir?

Tunuslu uçak mühendisi 49 yaşındaki Muhammed Zevvari, 1990'lı yıllarda Tunus Hava Yollarında çalışırken Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali dönemindeki baskılardan kaçarak Gazze'de Hamas ile çalışmaya başlamıştı.

Tunus'ta yaşanan devrimin ardından 2013 yılında ülkesine dönen Zevvari'nin, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından özellikle 2014'teki son Gazze savaşında kullanılan insansız hava araçları programında önemli rol oynadığı bildirilmişti.

Zevvari, 15 Aralık 2016'da Tunus'un Sfaks kentinde evinin önünde otomobilinin içinde silahlı kişiler tarafından öldürülmüştü.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, o dönemde suikastın arkasında İsrail olduğu ihtimaline kapıyı kapatmayarak, "Barış yanlısı değildi. Nobel Barış Ödülü'ne aday da değildi. İsrail menfaatlerini korumak için gerekeni yapar." ifadelerini kullanmıştı.

Hamas yetkilileri, geçen yıl Zevvari'nin ölüm yıl dönümüne yakın düzenledikleri basın toplantısında, yaptıkları araştırma sonucunda suikastın arkasında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın olduğunu kesin delillerle tespit ettiklerini açıklamıştı.