Saraybosna dünyanın hava kirliliği en yoğun başkenti oldu
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Saraybosna dünyanın hava kirliliği en yoğun başkenti oldu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kışın gelmesi ve hava sıcaklığının düşmesiyle hava kirliliği seviyesi arttı.

11.01.2020 19:37 | Son Güncelleme: 11.01.2020 19:37
Saraybosna dünyanın hava kirliliği en yoğun başkenti oldu

Bosna Hersek'in başkenti 'da kışın gelmesi ve hava sıcaklığının düşmesiyle hava kirliliği seviyesi arttı.


Hava kalitesi izleme ağı AirVisual'ın verilerine göre, hava kalitesi endeksinin (AQI) 480'e, yani "son derece zararlı" seviyeye ulaştığı Saraybosna, dünyanın en yoğun hava kirliliğinin yaşandığı başkent oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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