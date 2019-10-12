Saraybosna'daki Türk öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'nı anlatan broşür dağıttı

12.10.2019 17:30

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde okuyan Türk öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme broşürü dağıttı.

Bosna Hersek'te Türk girişimciler tarafından 2004'te kurulan söz konusu üniversitede eğitim gören Türk öğrenciler, devam eden harekata ilişkin Saraybosnalıları bilgilendirdi.

Başkent Saraybosna'daki Başçarşı Meydanı'nda İngilizce bilgilendirme broşürü dağıtan öğrencilerden Ertuğrul Yılmaz, yaptığı açıklamada, Türk askerini yalnız bırakmamak adına çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Sosyal medyada Türk askerinin Suriye'ye toprağını genişletmek için girdiğini yazmışlar. Biz de buna tepki olarak broşür hazırladık." dedi.

Türkiye'nin Suriye'de siyasi birliğin devamı ve mazlumlara yardım etmek amacıyla harekat başlattığını belirten Yılmaz, Saraybosna'da yaklaşık bin broşür dağıtacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA