Saraybosna'daki tarihi Başçarşı Camisi'nin restorasyonu tamamlandı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Saraybosna'daki tarihi Başçarşı Camisi'nin restorasyonunun üç yıllık çalışmaların ardından tamamlandığını bildirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Saraybosna'daki tarihi Başçarşı Camisi'nin restorasyonunun üç yıllık çalışmaların ardından tamamlandığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Saraybosna'nın simgelerinden olan ve önemli vakıf eserleri arasında yer alan tarihi Başçarşı Camisi'nin restorasyonu için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bosna Hersek Cumhuriyeti İslam Birliği Saraybosna Vakıflar Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında başlatılan çalışmalar kapsamında caminin duvarlarında, kubbesinde onarımlar yapıldı, harim ve son cemaat kubbeleri kurşunla kaplandı. İç mekanda da çeşitli restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta da zarar gören Başçarşı Camisi'ndeki restorasyon çalışmaları 3 yıl sürdü.

Başçarşı Camisi'nin tarihçesi ve yapı özellikleri

Başçarşı Camisi 1527 yılında Saraybosna'nın merkezi olan Başçarşı meydanında inşa edildi.

Cami girişinde dört ayaklı üç sivri kemerin oturduğu üç kubbeli son cemaat yeri bulunuyor, kuzeybatı köşesinde ise yaklaşık 35 metre uzunluğunda kireç taşından yapılmış minare yer alıyor.

Başçarşı Camisi, 1697 yılındaki yangında büyük zarar gördü. Caminin boya ve kalem işleri Mehmed Paşa Muhsinovic tarafından 1762'de yenilendi. Caminin girişinde bulunan kitabeye göre de 1866-1867 yıllarında camide onarım yapıldı.

Caminin kubbesi, minaresi, dış duvarları ve iç mekanı 1992-1995 yıllarındaki savaşta zarar gördü. Savaştan sonra caminin kullanıma açılabilmesi için onarım yapıldı. Caminin restorasyonu için Vakıflar Genel Müdürlüğünce Bosna Hersek Cumhuriyeti İslam Birliği Saraybosna Vakıflar Müdürlüğü arasında 2015'te protokol imzalandı.

Kaynak: AA